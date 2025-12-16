Policia jep detaje për aksidentin fatal dje në Mazgit: Shoferi humbi kontrollin mbi kamion
Policia e Kosovës është deklaruar për aksidentin me fatalitet që ndodhi dje në autostradën “Ibrahim Rugova”. Policia bëri të ditur se viktima mashkull derisa ka qenë duke e drejtuar kamionin/ automjetin transportues të betonit, ka humbur kontrollin mbi të dhe ka dalë jashtë rrugës dhe është rrokullisur. Si pasojë e aksidentit viktima në vendin e…
Lajme
Policia e Kosovës është deklaruar për aksidentin me fatalitet që ndodhi dje në autostradën “Ibrahim Rugova”.
Policia bëri të ditur se viktima mashkull derisa ka qenë duke e drejtuar kamionin/ automjetin transportues të betonit, ka humbur kontrollin mbi të dhe ka dalë jashtë rrugës dhe është rrokullisur.
Si pasojë e aksidentit viktima në vendin e ngjarjes ka ndërruar jetë, vdekjen e të cilit e ka konstatuar ekipi mjekësor. Përveç njësive policore në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe zjarrfikësit të cilët e kanë nxjerrë trupin e pajetë nga automjeti.
Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/