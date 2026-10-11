Policia gjen në një zonë malore në Vushtrri veturën e vjedhur pesë muaj më parë në Prizren

Policia e Kosovës ka gjetur në një zonë malore në Vushtrri një automjet që ishte raportuar i vjedhur rreth pesë muaj më parë në Prizren. Sipas njoftimit të Policisë, automjeti u identifikua nga njësitet policore në Vushtrri gjatë realizimit të detyrave për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Pas verifikimit të të dhënave, është konstatuar…

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11/10/2026 16:00

Policia e Kosovës ka gjetur në një zonë malore në Vushtrri një automjet që ishte raportuar i vjedhur rreth pesë muaj më parë në Prizren.

Sipas njoftimit të Policisë, automjeti u identifikua nga njësitet policore në Vushtrri gjatë realizimit të detyrave për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike.

Pas verifikimit të të dhënave, është konstatuar se automjeti ishte raportuar i vjedhur në Prizren.

Lidhur me rastin, Policia po bashkëpunon me hetuesit policorë të Prizrenit dhe po ndërmerr procedurat e nevojshme. Pas përfundimit të tyre, automjeti pritet t’i kthehet pronarit legjitim. /Lajmi.net/

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