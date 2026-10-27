Policia bastis banesën e një të dyshuari në Gjakovë, i gjen narkotikë, armë e para
Policia e Kosoves, konkretisht hetuesit policor nga Sektori Rajonal për Trafikim me Narkotik, më datë 27.10.2026 kanë zbatuar urdhëresën e Gjykatës Themelore Gjakovë mbi bastisjen e një banese dhe objekteve përcjellëse që ndodhen në qytetin e Gjakovës, pronë e të dyshuarit Mashkull/Kosovar (2004). Gjatë bastisjes në cilësi të provave janë gjetur dhe konfiskuar; – Substancë…
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Policia e Kosoves, konkretisht hetuesit policor nga Sektori Rajonal për Trafikim me Narkotik, më datë 27.10.2026 kanë zbatuar urdhëresën e Gjykatës Themelore Gjakovë mbi bastisjen e një banese dhe objekteve përcjellëse që ndodhen në qytetin e Gjakovës, pronë e të dyshuarit Mashkull/Kosovar (2004).
Gjatë bastisjes në cilësi të provave janë gjetur dhe konfiskuar;
– Substancë të dyshuar narkotike të llojit Kokainë në peshë rreth 1009.35 gram,
– Substancë të dyshuar narkotike të llojit Mariuhanë në peshë rreth 4.14 gram,
– Një armë automatike,
– Një karikator me 24 fishekë të kalibrit 9x19mm,
– Dy karikatore me 20 fishekë të kalibrit PPU 32,
– Para të gatshme, 1175 euro, 200 franga zvicerane, 1 dollar amerikan, 200 lek dhe 100 rubla ruse,
– Një telefon i markës Iphone, një telefon i markës Iphone i dëmtuar.
– Një peshore elektrike,
– Një fletore me shënime të ndryshme,
Për të gjeturat gjatë bastisjes është njoftuar Prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, i cili ndaj të dyshuarit ka caktuar masën e ndalimit policor prej 48/h. I dyshuari është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës, të caktuar sipas detyrës zyrtare.