Policia arreston një 55 vjeçar në Viti, ia gjejnë një arsenal armësh në shtëpi

Policia e Kosovës në Gjilan ka arrestuar një person të moshës 55 vjeçare, ndërsa gjatë bastisjes në shtëpinë e tij kanë gjetur një arsenal armësh.

Një (1) Pushkë gjuetie e llojit SP 100 e kalibrit 12-GA me njëzet e pesë (25) fishekë të kalibrit 12-GA • Një (1) pushkë Karabin me shënjestër optike e llojit Patriot e kalibrit 30-06 SPRG me njëqind e pesëdhjetë e gjashtë (156) fishekë të kalibrit 30-06 • Një (1) revole e llojit Sig Sauer e kalibrit 9mm me dy karikator përkatës dhe shtatë (7) fishekë të kalibrit 9mm, • Një (1) revole me shurdhues e llojit Pietro Gardone e kalibrit 22LR me dyqind e tre (203) fishekë të kalibrit 22LR • Një (1) revolver me shurdhues e llojit Ofizial sport starters me tetëdhjetë e një (81) fishekë të kalibrit 22Long rifle • 37 copë fishekë dhe një tytë e revoles, janë armët që iu gjetën të dyshuarit në shtëpi.

Ndaj të dyshuarit është caktuar masa e ndalimit për 48 orë, ndërsa Prokurori i shtetit ka kërkuar të ngritet kallëzim penal ndaj tij për mbajtje në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve dhe kanosje.

Ky është njoftimi i tij:

Arrestohet i dyshuari për armëmbajtje pa leje dhe kanosje

Viti, 08 tetor 2022

Drejtoria Rajonale e Policisë Gjilan, Njësiti i Hetimeve të Stacionit Policor Viti në vazhdën e hetimit të një rastit ,,Kanosje’, me urdhër të Gjykatësit të procedurës paraprake ka kryer një kontrollë në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarit kosovar shqiptar H.A. (1967).

Gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar si dëshmi materiale për Gjykatën:

• Një (1) Pushkë gjuetie e llojit SP 100 e kalibrit 12-GA me njëzet e pesë (25) fishekë të kalibrit 12-GA

• Një (1) pushkë Karabin me shënjestër optike e llojit Patriot e kalibrit 30-06 SPRG me njëqind e pesëdhjetë e gjashtë (156) fishekë të kalibrit 30-06

• Një (1) revole e llojit Sig Sauer e kalibrit 9mm me dy karikator përkatës dhe shtatë (7) fishekë të kalibrit 9mm,

• Një (1) revole me shurdhues e llojit Pietro Gardone e kalibrit 22LR me dyqind e tre (203) fishekë të kalibrit 22LR

• Një (1) revolver me shurdhues e llojit Ofizial sport starters me tetëdhjetë e një (81) fishekë të kalibrit 22Long rifle

• 37 copë fishekë dhe një tytë e revoles.

I dyshuari është intervistuar në bazë të procedurave ligjore.

Në lidhje me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit i cili ka urdhëruar që ndaj të dyshuarit të ngritët kallëzim penal për veprat penale ..Mbajtje në pronësi, kontrollë ose posedim të paautorizuar të armëve’’ dhe ,,Kanosje’’ dhe i dyshuari të ndalet në mbajtje për 48 orë. /Lajmi.net/