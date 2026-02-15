Policia arreston një 23 vjeçar në Mitrovicë, iu gjet një pistoletë me 5 fishekë në veturë

Sot, në orët e pasdites, policia në Mitrovicë njofton se ka konfiskuar një armë zjarri. Sipas Policisë, arma është konfiskuar gjatë një pike kontrolli në rrugën “Hoxhë Hasan Tahsini”, “me rastin e ndaljes dhe kontrollimit të një veture nga ana e Njësisë për Reagim të Shpejtë, me ç’rast te pasagjeri është gjetur një armë e…

15/02/2026 22:32

Sot, në orët e pasdites, policia në Mitrovicë njofton se ka konfiskuar një armë zjarri.

Sipas Policisë, arma është konfiskuar gjatë një pike kontrolli në rrugën “Hoxhë Hasan Tahsini”, “me rastin e ndaljes dhe kontrollimit të një veture nga ana e Njësisë për Reagim të Shpejtë, me ç’rast te pasagjeri është gjetur një armë e llojit pistoletë me pesë fishekë, e cila është konfiskuar në cilësi të provës materiale”.

Personi i dyshuar, i moshës 23-vjeçare është arrestuar dhe pas intervistimit, me urdhër të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt, vijon njoftimi i PK.

Ndaj tij është iniciuar rasti penal “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës”.

