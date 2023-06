Policia arrestoi tifozin e Man United që kishte veshur një fanellë skandaloze Një tifoz i Manchester United u arrestua në ‘Wembley’ pasi u pa i veshur me një fanellë jashtëzakonisht fyese duke tallur katastrofën e Hillsborough. Mbështetësi u fotografua në rrjetet sociale me një fanellë të Unitedit që kishte numrin 97 në anën e pasme, së bashku me fjalët “nuk mjafton”. Numri është një referencë për numrin…