Polakët publikojnë fotot e vendit ku u rrëzua droni rus, ushtria siguron vendin
Bota
Mediat polake kanë publikuar foto nga vendi ku u rrëzua një dron rus që hyri në hapësirën ajrore të vendit gjatë natës.
Siç raportohet, vendndodhja e mbetjeve të dronit është fshati Czosnowka, i cili ndodhet 25 kilometra larg kufirit polako-bjellorus.
Ushtria polake mbërriti në këtë fshat herët këtë mëngjes dhe nuk po lejon qasje në vendin e rrëzimit të dronit, dhe është ngritur një barrierë fizike për të penguar mediat të fotografojnë mbetjet.
Megjithatë, disa media nga ky vend janë tashmë në vend, dhe janë publikuar disa foto. Megjithatë, droni i rrëzuar nuk është i dukshëm në to.
Kujtojmë se ushtria polake njoftoi gjatë natës se disa dronë rusë hynë në hapësirën e tyre ajrore.
“Armët janë aktivizuar dhe shërbimet po punojnë në mënyrë aktive për të gjetur objektet e rrëzuara”, tha Komanda Operacionale Polake në një deklaratë të publikuar në X.
Autoritetet polake mbyllën Aeroportin Ndërkombëtar të Varshavës, dhe ushtria tha se aeroplanët polakë dhe të NATO-s u ngritën në ajër pas raportimeve për dronë rusë mbi tokë.
Komanda operacionale e ushtrisë polake tha se “sistemet e mbrojtjes ajrore tokësore dhe të zbulimit me radar kanë arritur nivelin më të lartë të gatishmërisë” pasi Rusia nisi sulme masive ajrore në territorin ukrainas.
“Për të siguruar sigurinë e hapësirës ajrore polake, komandanti operacional i Forcave të Armatosura Polake ka aktivizuar të gjitha procedurat e nevojshme”, tha deklarata, duke shtuar se ushtria polake është “plotësisht e përgatitur për një përgjigje të menjëhershme”.
