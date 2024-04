Po, Po 31 Vetura Dacia Logan shpërblim për konsumator nga ETC

A jeni gati për shpërblimin më të madh në vend nga ETC, Lider i shërbimit dhe tregtimit në vend.

Rreth 700,000€ buxhet i dedikuar për shpërbim të konsumatorëve lojal.

Shpërblimet janë:

31 Vetura luksoze Dacia Logan

88 Smart Phone

120 Set Pjata dhe

650 Gift Card në vlerë 100€, 50€ dhe 20€

Kampanja fillon nga data 19 Prill dhe për tu bërë pjesë e Kampanjes shpërblyese ju duhet të realizoni blerje në njërën nga pikat shitëse ETC ku për çdo blerje mbi vlerën 20€ ju fitoni kupon për pjesëmarrje, kuponat i plotësoni me shënimet e kërkuara (Emri,Mbiemri,Qyteti, numri kontaktues dhe email) dhe i vendosni në kuti për pjesëmarrje. Brenda faturës duhet të ketë produkte nga brendet pjesëmarrëse. Sa më shumë blerje ju fitoni më shumë kupona.

Tërheqja e shpërblimeve Premi: 31 Vetura Dacia Logan, 88 Smart Phone dhe 120 Set Pjata do të bëhet në fund të kampanjës me organizim të veçant në të gjitha pikat shitëse ETC.

Tërheqja e 650 Gift Card bëhet çdo muaj me datë 19 në ora 19:00. Ju ftojmë të jeni edhe ju prezent dhe të bindeni për korrektësinë dhe transparencën.

Për më shumë informata rreth kampanjes kliko në linkun : https://etc-ks.com/shperblime/ Në faqën tonë në Facebook : https://www.facebook.com/etcks/ Dhe në kanalin zyrtar në YouTube: https://bit.ly/34oDmr7

Ju presim në ETC!