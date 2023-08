​Po na qeveris Kurti, por rreth 100 mijë të rinj nuk janë as në shkollë, as në trajnime e as në punë

Rreth dy të tretat e popullsisë në Kosovë apo 1 milion 195 mijë e 426) janë popullsi në moshë pune.

Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) njofton se shkalla e personave joaktiv në moshë pune vazhdon të mbetet mjaft e lartë, 61. 4 për qind, duke u rritur për 0,7 për qind, krahasuar me vitin 2021.

Në raportin e publikuar për Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore për 2022 nga ASK thuhet se janë gati 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 400 mijë janë të punësuar, rreth 60 mijë janë të papunë dhe mbi 733 mijë qytetarë janë joaktivë, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë.

Shqetësuese sipas ASK-së është edhe një fakt tjetër, 98 mijë e 705 të rinj nuk janë as në shkollë, as në trajnime e as në punë.

“Shkalla e jo-aktivitetit vazhdon të mbetet mjaft e lartë (61,4 %), duke u rritur për 0,7%, krahasuar me vitin paraprak. Shkalla e jo-aktivitetit tek femrat ishte shumë e theksuar me 78,0 %, krahasuar me meshkujt, 44,5 %”, thuhet në raportin e publikuar për Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore për 2022 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK).

Po ashtu sipas ASK-së, shkalla e punësimit ishte 2,7% më e lartë sesa në se në vitin paraprak(2021), shkalla e papunësisë ishte më e ulët për (- 8,1%), kurse tek të rinjtë (15-24 vjeç), shkalla e papunësisë ishte më e ulët për (-16,6%) sesa në vitin paraprak.

Sipas ASK-së, shkalla e papunësisë në Kosovë për vitin 2022 është 12.6%.

Po ashtu sipas këtij raporti, persona aktiv ishin 21 mijë 571 më pak se në vitin paraprak, persona joaktiv ishin 14 mijë e 698 më pak se në vitin paraprak, persona të punësuar ishin 20 mijë e 509 më shumë se në vitin paraprak dhe persona të papunësuar ishin 42 mijë e 80 më pak se në vitin paraprak.