Po konsiderohet vetura më e shpejtë në botë, është prodhim i 97’ës

Por cila konsiderohet si makina më e shpejtë në botë?Kjo “foshnjë”, që shihni në foto, Thrust SSC jet car, e vitit 1997, theu të gjitha llojet e regjistrimeve përsëri në administratën e Klinton, transmeton lajmi.net.

Bëri rreth 763 milje në orë në tetor të ’97-ës, sipas Librit Guinness të Rekordeve Botërore. Kjo është një shpejtësi që akoma nuk është arritur.

Ideja është që, makina më e shpejtë në botë është më pak e ngjashme me një makinë të zakonshme dhe ndoshta do të ishte më mirë të quhej një anije hapësinore me rrota. /Lajmi.net/