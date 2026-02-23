Po hetohen dy raste të vdekjeve në Prishtinë e Fushë Kosovë
Dy raste të vdekjeve po hetohen nga Policia e Kosovës.
Rasti i parë ka ndodhur në Prishtinë, ku një person është gjetur pa shenja jete.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Prishtinë / 22.02.2026 – NN. Është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse, ku me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raport 24 orësh.
Rasti tjetër ka ndodhur në Fushë Kosovë.
Viktima mashkull është gjetur i shtrirë, ndërsa në vend ngjarje kanë dal policia dhe ekipi mjekësor ku është konstatuar vdekja e viktimës.
Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Fushë Kosovë / 22.02.2026 – 21:20. Lidhur me rastin pasi është raportuar se viktima mashkull kosovar është gjetur i shtrirë, në vendin e ngjarje kanë dalë njësitë relevante policore dhe ekipi mjekësor ku është konstatuar vdekja e viktimës mashkull kosovar. Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimë është dërguar në IML për obduksion. Rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raport 24 orësh. /Lajmi.net/