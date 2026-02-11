“Po du me ua lanë pikë në zemër”, Elbert Krasniqi s’tregon nëse do propozohet për ministër
Lëvizja Vetëvendosje po tregohet e rezervuar sa u përket emrave për ministra që Albin Kurti mund t’i propozojë në seancën që pritet të fillojë për pak.
Edhe Elbert Krasniqi, që ka mbajtur postin e ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, nuk ka treguar nëse do ta ketë sërish këtë pozitë.
Madje ai kur u pyet nga gazetarët për këtë çështje, tha “po du me ta lanë pikë në zemër” .
“Po e lëmë surprizë për pak…Po du me ta lanë kështu pikë në zemër, edhe pak, edhe një orë besoj”,deklaroi Krasniqi.