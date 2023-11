“Plisat” pa bileta për ndeshjen festive të Shqipërisë – reagon ashpër Sali Berisha

Ish-kryeministri shqiptar, tani deputet i Kuvendit të Shqipërisë, Sali Berisha ka reaguar pasi tifogrupit nga Prishtina, “Plisat”, nuk iu siguruan bileta për ndeshjen kualifikuese Shqipëri – Ishujt Faroe, që luhet sonte (e hënë), në stadiumin “Air Albania” në Tiranë.

Berisha me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook, e ka quajtur “akt primitiv, anti-sport dhe anti-kombëtar” mosdhënien e biletave për tifozerinë nga kryeqyteti i Kosovës, Prishtinë, shkruan lajmi.net.

Madje, Berisha ka shkruar se ky vendim ka qenë më urdhër të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.

Postimi i plotë i Sali Berishës:

Përjashtimi i “Plisave” nga ndeshja me urdhër të Edi Ramës, një akt primitiv, anti-sport dhe anti-kombëtar.

Të dashur miq, në një akt hakmarrës primitiv Edi Rama urdhëron FSHF dhe Taulant Bego Jaris që “Plisat” e famshëm të mos lejohen në Stadium për të ndjekur ndeshjen e sotme të kombëtares me ishujt Faroe. Ky dënim kolektiv për shkak të parullës që shpalosën në Stadium në ndeshjen me Çekinë kundër Pashiqit shqiptar përbën një akt të turpshëm racist antikombeëar një vetposhtërim të atyre që zbatojnë urdhërin e Edi Ramës.

Nderim “Plisave”! Turp Edi Ramës dhe atyre që pengojne “Plisat” epik të jenë sonte në stadium!

‘Plisat’, tifogrupi nga Prishtina nuk do jenë prezent në ‘Air Albania’ për ndeshjen kundër Ishujve Faroe, këtë mbrëmje më 20:45 në Tiranë.

Mësohet se Federata Shqiptare e Futbollit nuk i ka akorduar biletat për grupin, kjo siç ndodh në çdo duel për ultrasit e kuqezinjve.

Mësohet se banderola e shpalosur nga ‘Plisat’ në ndeshjen kundër Çekisë ka sjellë ‘krisjen’ mes palëve. ‘Mallkue qoftë kush s’na do bashkë’, kjo duket se është fraza që ka bërë FSHF-në t’i përjashtojë ata.

Për këtë, tifogrupi ka reaguar për herë të parë duke lënë të kuptohet se për shkaqe të ndërhyrjeve politike ata janë përjashtuar. Gjithashtu ata tregojnë se nuk do e braktisin Kombëtaren.

‘Plisat edhe një herë lajm. Nuk ka bileta. Por, sot nuk kemi kohë për lajmet tuaja. Plisat e kanë përfunduar misionin e tyre, ME SUKSES. Kur të gjithë ia kthyen shpinën kombëtares, ne ishim aty! Këta të njëjtit, të pandalshmit, të pashantazhueshmit, të vetmit, ‘kriminelat’, ‘tradhëtarët’ … ne do të jemi gjithmonë aty. Pavarësisht ndërhyrjeve të politikës, e të kujtdo, do të jemi përherë e më të fortë.

Nuk ka bileta – nuk ka problem. Le të shkojnë sonte të tjerët për festë. Në fund të fundit Kombëtarja është e të gjithëve. Ne do të kthehemi përsëri, edhe në festa – edhe në ditë të vështira. Plisat janë në festë. Prishtina sonte feston. Feston sepse ajo frymon KUQ E ZI. Sepse KU KA PLISA OSHT’ SHQIPNI. Shihemi në Gjermani’, shkruajnë ‘Plisat’./Lajmi.net/