‘Plisat’ e ndërprejnë përkohësisht ndeshjen ndaj Yllit, protestojnë kundër Bekë Berishës
Ndeshja e xhiros së 15-të mes Golden Eagle Yllit dhe Sigal Prishtinës u ndërpre pak para përfundimit të çerekut të parë.
Tifogrupi “Plisat” reagoi ashpër pas zgjedhjes së Bekë Berishës si kryetar i klubit.
Ata fyen nga tribunat Blerand Stavilecin, Florian Miftarin dhe vetë Bekë Berishën, duke kërkuar largimin e këtij të fundit nga posti i kryetarit.
Ndeshja ka riflliuar tashmë dhe rezultati është 18-8.