‘Plisat’ e ndërprejnë përkohësisht ndeshjen ndaj Yllit, protestojnë kundër Bekë Berishës

Ndeshja e xhiros së 15-të mes Golden Eagle Yllit dhe Sigal Prishtinës u ndërpre pak para përfundimit të çerekut të parë. Tifogrupi “Plisat” reagoi ashpër pas zgjedhjes së Bekë Berishës si kryetar i klubit. Ata fyen nga tribunat Blerand Stavilecin, Florian Miftarin dhe vetë Bekë Berishën, duke kërkuar largimin e këtij të fundit nga posti…

15/01/2026 19:38

Ndeshja e xhiros së 15-të mes Golden Eagle Yllit dhe Sigal Prishtinës u ndërpre pak para përfundimit të çerekut të parë.

Tifogrupi “Plisat” reagoi ashpër pas zgjedhjes së Bekë Berishës si kryetar i klubit.

Ata fyen nga tribunat Blerand Stavilecin, Florian Miftarin dhe vetë Bekë Berishën, duke kërkuar largimin e këtij të fundit nga posti i kryetarit.

Ndeshja ka riflliuar tashmë dhe rezultati është 18-8.

