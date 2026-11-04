Platforma “Liria Ka Emër” të enjten mban konferencë për media
Platforma qytetare “Liria Ka Emër” do të mbajë të enjten konferencë për media. Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet më 5 nëntor, e enjte, duke filluar nga ora 14:00, në hotelin “Manami”. Në ftesën e dërguar mediave nuk janë bërë të ditura detaje të tjera rreth temave që do të trajtohen në konferencë.
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Platforma qytetare “Liria Ka Emër” do të mbajë të enjten konferencë për media.
Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet më 5 nëntor, e enjte, duke filluar nga ora 14:00, në hotelin “Manami”.
Në ftesën e dërguar mediave nuk janë bërë të ditura detaje të tjera rreth temave që do të trajtohen në konferencë.