Platforma “Liria Ka Emër” të enjten mban konferencë për media

Platforma qytetare “Liria Ka Emër” do të mbajë të enjten konferencë për media. Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet më 5 nëntor, e enjte, duke filluar nga ora 14:00, në hotelin “Manami”. Në ftesën e dërguar mediave nuk janë bërë të ditura detaje të tjera rreth temave që do të trajtohen në konferencë.

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04/11/2026 16:37

Platforma qytetare “Liria Ka Emër” do të mbajë të enjten konferencë për media.

Sipas njoftimit, konferenca do të mbahet më 5 nëntor, e enjte, duke filluar nga ora 14:00, në hotelin “Manami”.

Në ftesën e dërguar mediave nuk janë bërë të ditura detaje të tjera rreth temave që do të trajtohen në konferencë.

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