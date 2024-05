Plagosja e policit te Kisha e Zllakuqanit: Sveçla del me detaje Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, me një postim në rrjetin social Facebook, ka reaguar pas plagosjes së një polici. Ai tha se rasti ka ndodhur në Kishën e Zllakuqanit, shkruan lajmi.net. Sipas ministrit Policia e policët kishin shkëmbyer edhe të shtëna me armë zjarri në drejtim të të dyshuarve, dhe pas kësaj ka…