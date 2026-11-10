Plagosen me armë zjarri dy persona në Gjakovë, Policia sekuestron tri gëzhoja dhe një armë të gjatë automatike

Dy persona janë plagosur me armë zjarri në Gjakovë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë në Gjakovë, Vlera Krasniqi e cila ka thënë se sot rreth orës 16:40, Policia ka pranuar informatën nga Qendra Emergjente e Spitalit të Gjakovës se dy persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se janë plagosur nga arma e zjarrit.…

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10/11/2026 19:56

Dy persona janë plagosur me armë zjarri në Gjakovë.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë në Gjakovë, Vlera Krasniqi e cila ka thënë se sot rreth orës 16:40, Policia ka pranuar informatën nga Qendra Emergjente e Spitalit të Gjakovës se dy persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se janë plagosur nga arma e zjarrit.

Lidhur me rastin, Krasniqi tha se njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar “tri (3) gëzhoja dhe një (1) armë e gjatë automatike”.

Personi i dyshuar është arrestuar, “ndërsa lidhur me rastin janë duke u ndërmarrë veprimet policore në koordinim me Prokurorin e Shtetit”, përfundoi Krasniqi.

 

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