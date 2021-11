Pioli: Milani sonte luajti me guxim dhe pjekuri

Milani arriti të mposht Atletico Madridin me rezultat 0-1 me golin e vetëm të realizuar nga Junior Messias, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes trajneri i ekipit italian, Stefano Pioli ka vlerësuar lartë paraqitjen e ekipit të tij.

“Është e drejtë të festoj me lojtarët e mi, sepse ata bënë një paraqitje të mrekullueshme”.

“Ata luajtën me cilësi dhe kurajo, ata gjithmonë besuan në vetvete dhe është pikërisht tani që unë festoj me ta”.

“Kjo është rruga e duhur dhe sonte pamë një shfaqje të rëndësishme të pjekurisë së këtij ekipi”.

Ishte debutimi i Champions League për 30-vjeçarin Messias, i cili deri pak vite më parë luante në ligat amatore të Italisë.

“Historia e tij është e mrekullueshme, por unë mendoj se ky është vetëm fillimi për të, sepse ai ka cilësi të vërtetë. Ai kishte disa vështirësi kur erdhi për herë të parë, por tani do ta ndihmojë vërtet ekipin.”

Pioli u pyet për lajmet se do të rinovojë së shpejti kontratën me Milanin, me pagë të dyfishuar.

“Jam plotësisht në sinkron me klubin, ka respekt dhe besim reciprok. Kjo ndjeshmëri e përgjithshme që ndajmë duhet të vazhdojë kështu.

“Është puna që bën diferencën, cilësia, idetë dhe mbi të gjitha rezultatet. Nënshkrimi do të vijë”, tha Pioli. /Lajmi.net/