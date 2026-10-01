Petrol Company – më shumë vlerë në çdo ndalesë
Çdo udhëtim ka nevojë për një ndalesë të duhur. Me pika në të gjithë Kosovën, Petrol Company ju mirëpret me derivate cilësore, çmime konkurruese dhe shërbim profesional, duke ju shoqëruar në rrugët e përditshme dhe udhëtimet e gjata. Përveç furnizimit, te Petrol Company gjeni edhe komoditetin që ju duhet gjatë rrugës. Marketet One Stop Shop…
Lajme
Çdo udhëtim ka nevojë për një ndalesë të duhur. Me pika në të gjithë Kosovën, Petrol Company ju mirëpret me derivate cilësore, çmime konkurruese dhe shërbim profesional, duke ju shoqëruar në rrugët e përditshme dhe udhëtimet e gjata.
Përveç furnizimit, te Petrol Company gjeni edhe komoditetin që ju duhet gjatë rrugës. Marketet One Stop Shop ofrojnë produkte për udhëtim dhe nevojat e përditshme, ndërsa Be Happy Restaurant është vendi ideal për një kafe, një shujtë të shijshme apo një pushim të këndshëm.
Duke zgjeruar rrjetin dhe përmirësuar shërbimet, Petrol Company vazhdon të jetë çdo ditë më afër jush, me një përvojë që bashkon cilësinë, kursimin dhe mikpritjen.
Për çmimet dhe ofertat më të fundit, ndiqni grupin zyrtar të Petrol Company në Viber dhe informohuni në kohë reale.
Jeto më lirë me Petrol Company!.
https://invite.viber.com/?g2=AQBJOnyp8UhyFVCS0ZFEWDahOYiyvHmE5FUDoaq%2F5UQleVfZDYtOWTqAuXsurhPQ&lang=en