Petkoviq planifikon një vizitë dy ditore në Kosovë, tregon arsyen

Këtë gjë, ai e ka deklaruar përmes një postimi në Facebook, ku ka thënë se arsyeja e vizitës është festa e Pashkëve, shkruan lajmi.net.

“Me rastin e festës më të madhe të krishterë të Pashkëve, do të bëj një vizitë dyditore në Kosovë dhe Metohi. Sonte së bashku me popullin tonë në manastirin e Banjskës në mesnatën e Pashkëve do të marr pjesë në Liturgjinë e Pashkëve, ndërsa nesër së bashku me ipeshkvin e Rashkës dhe të Kosovës-Metohisë, Teodosijen, do t’i kremtoj Pashkët me fëmijët dhe banorët e fshatrave të Banjës. dhe Suvo grlo. Më vjen mirë që këtë Pashkë do ta kalojë me njerëzit tanë në Kosovë e Metohi!”, ka shkruar Petkoviq.

Ende nuk dihet nëse i njëjti ka marrë leje nga autoritetet e Kosovës për të hyrë në territorin e Kosovës ose jo. /Lajmi.net/