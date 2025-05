Pesë yjet e Barcelonës që pritet ta luajnë ndeshjen e tyre të fundit ndaj Athletic Bilbaos Barcelona do të përballet me Athletic Bilbaon të dielën në ndeshjen e tyre të fundit të sezonit 2024/2025, që ka qenë një i suksesshëm për ta. Dy trofe janë fituar dhe nuk ka asgjë për t’u luajtur në ‘San Mames’, andaj kjo sfidë do të jetë sa për të plotësuar protokolin për kampionin e La…