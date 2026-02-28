Pesë të lënduar në aksidentin në rrugën Gjilan – Kamenicë, policia po heton rastin

Pesë persona kanë mbetur të lënduar lehtë si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur sot rreth orës 15:00 në rrugën magjistrale Gjilan – Kamenicë, afër fshatit Ranillug, ku janë përfshirë dy vetura civile. Zëdhënësi i Policia e Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, në një prononcim për lajmi.net ka deklaruar: “Ju njoftoj…

Lajme

28/02/2026 18:15

Pesë persona kanë mbetur të lënduar lehtë si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur sot rreth orës 15:00 në rrugën magjistrale Gjilan – Kamenicë, afër fshatit Ranillug, ku janë përfshirë dy vetura civile.

Zëdhënësi i Policia e Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, në një prononcim për lajmi.net ka deklaruar: “Ju njoftoj se një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 15:00, në rrugën magjistrale Gjilan – Kamenicë afër fshatit Ranillug, aksidenti ka ndodhë në mes të dy veturave civile, sipas hetimeve të para pesë persona janë lënduar lehtë si pasojë e aksidentit. Policia e Kosovës, njësitet e trafikut rajonal kanë dalë në vend ngjarjes dhe po i hetojnë rrethanat e aksidentit.”

Policia po vazhdon hetimet për të sqaruar plotësisht shkaqet e përplasjes./lajmi.net/

