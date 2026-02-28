Pesë studentë të vrarë në sulmet izraelite në Iran
Zëvendësshefi i sigurisë së provincës Hormozgan ka pohuar se pesë studentë u vranë në sulmet e sotme nga Izraeli, sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve Fars. “Në sulmet e sotme nga regjimi sionist në qytetin Minab, një shkollë fillore për vajza u shënjestrua dhe deri më tani 5 nxënëse janë martirizuar”, tha zyrtari, raporton SkyNews.…
Bota
Zëvendësshefi i sigurisë së provincës Hormozgan ka pohuar se pesë studentë u vranë në sulmet e sotme nga Izraeli, sipas agjencisë shtetërore iraniane të lajmeve Fars.
“Në sulmet e sotme nga regjimi sionist në qytetin Minab, një shkollë fillore për vajza u shënjestrua dhe deri më tani 5 nxënëse janë martirizuar”, tha zyrtari, raporton SkyNews.