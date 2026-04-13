Pesë raste të dhunës në familje brenda 24 orëve në Kosovë

Lajme

13/04/2026 09:19

Pesë raste të dhunës në familje kanë ndodhur brenda 24 orëve në Kosovë. 

Rastet që janë raportuar në Polici kanë qenë në Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Malishevë e Gjakovë, shkruan lajmi.net. 

Rastet e raportuara:  

Prishtinë 12.04.2026 – 13:05. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten dhe vajzën e tij. Viktimat kanë pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Lipjan 12.04.2026 – 12:00. Viktima femër kosovare, pas një mosmarrëveshje është sulmuar nga i dyshuari mashkull kosovar, bashkëshorti i saj. Viktima ka pranuar tretman mjekësor.  Me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt

Podujevë 12.04.2026 – 15:00. Është raportuar se viktima femër kosovare është sulmuar fizikisht nga vajza e saj e cila është me terapi për probleme mendore. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor. Po ashtu në trajtim mjekësor psikiatrik nën përcjellje të policisë është dërguar edhe e dyshuara. Me vendim të prokurorit është iniciuar rasti.

Malishevë  12.04.2026 – 06:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij. Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Gjakovë 10.04.2026 – 20:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij. Viktima ka refuzuar tretmanin mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

