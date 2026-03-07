Pesë persona arrestohen në Prishtinë pas një rrahjeje, dy të lënduar

07/03/2026 08:32

Pesë persona janë arrestuar në Prishtinë pasi janë përfshirë në një rrahje mes vete, si pasojë e një mosmarrëveshjeje.

Sipas njoftimit të policisë, rasti ka ndodhur më 6 mars 2026 rreth orës 15:20 në rrugën “Luan Haradinaj”, transmeton lajmi.net.

Të dyshuarit, të gjithë meshkuj kosovarë, dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje janë rrahur mes vete.

Si pasojë e përleshjes, dy prej tyre kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë marrë trajtim mjekësor.

Pas trajtimit, të pesë të dyshuarit janë intervistuar nga organet e rendit dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

Raporti i plotë: 

Rr. Luan Haradinaj,  Prishtinë 06.03.2026 – 15:20. Janë arrestuar pesë të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur mes  veti dhe si pasojë e rrahjes, dy prej tyre kanë pësua lëndime trupore. Pas tretmanit mjekësor, pesë të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje./lajmi.net/

