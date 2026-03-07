Pesë persona arrestohen në Prishtinë pas një rrahjeje, dy të lënduar
Lajme
Pesë persona janë arrestuar në Prishtinë pasi janë përfshirë në një rrahje mes vete, si pasojë e një mosmarrëveshjeje.
Sipas njoftimit të policisë, rasti ka ndodhur më 6 mars 2026 rreth orës 15:20 në rrugën “Luan Haradinaj”, transmeton lajmi.net.
Të dyshuarit, të gjithë meshkuj kosovarë, dyshohet se pas një mosmarrëveshjeje janë rrahur mes vete.
Si pasojë e përleshjes, dy prej tyre kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë marrë trajtim mjekësor.
Pas trajtimit, të pesë të dyshuarit janë intervistuar nga organet e rendit dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.
Raporti i plotë:
