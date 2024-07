Përurohen hapësirat stërvitore të boksit nga sportistja Donjeta Sadiku

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, pasditen e sotme mori pjesë në përurimin e hapësirave stërvitore të sportit të boksit, në bodrumin e Hotel Grand, ku u mirëprit nga boksierja Donjeta Sadiku dhe ekipi i saj, hapësira këto të cilat tash e një kohë kanë qenë të pashfrytëzuara.

Kjo hapësirë e cila u përurua sot, është funksionalizuar e finalizuar dhe tashmë është e gatshme për shfrytëzim falë bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit me AKP-në dhe me Federatën e Boksit.

Në përmbyllje të këtij përurimi, Kryeministrit Kurti iu dhurua një dorëz e boksit e cila u nënshkrua nga vetë boksierja.

Donjeta Sadiku është sportistja e vetme jashtë ekipit të xhudos nga atletët e Kosovës që do të marrë pjesë në Lojërat Olimpike të Parisit 2024, në pjesëmarrjen e dytë të saj. Ajo është dekoruar më herët me medaljen e bronztë në Kampionatin Botëror në Stamboll 2022, si dhe me medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian në Budva po të njëjtin vit, duke u cilësuar si boksierja e parë dhe e vetme grua nga Kosova që ka arritur të fitojë medalje në garat ndërkombëtare të boksit.