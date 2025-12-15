Personat e armatosur në Sydney i thanë familjes se ishin për peshkim ditën e sulmit
Bota
Sajid dhe Naveed Akram, të cilët vranë 15 persona në plazhin Bondi në një sulm ndaj komunitetit hebre të dielën, u kishin thënë familjes së tyre se ishin për peshkim.
Nëna e Naveed, Verena, i tha mediumit Sydney Morning Herald, se ndërsa policia rrethonte shtëpinë e familjes, ajo pati një bisedë me të birin të dielën – ditën e sulmit.
Ajo thotë: “Ai më telefonoi dhe më tha: ‘Mami, sapo shkova për të notuar. Bëra zhytje, shkruan BBC.
Do të shkojmë… për të ngrënë tani, dhe pastaj këtë mëngjes, dhe do të rrimë në shtëpi tani sepse është shumë vapë’.
Sipas gazetës, burimet sugjerojnë se Naveed po tregon shenja se do t’u mbijetojë plagëve të marra.
Si kujtesë, ai mbetet në spital në gjendje kritike pas sulmit.