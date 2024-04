Personalitete botërore në Forumin WPS, organizuar nga presidentja Osmani Edicioni i dytë i Forumit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, nën organizimin e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani do të mbahet në Prishtinë më 15 dhe 16 prill. Ky edicion do të mirëpresë pjesëmarrës nga më shumë se 40 shtete botërore me rreth një mijë pjesëmarrës. Presidentja Vjosa Osmani në një konferencë për media sot…