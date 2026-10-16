Persona të maskuar sulmojnë me molotov Bashkinë e Shkodrës

Disa të rinj të maskuar kanë hedhur bomba molotov në drejtim të Bashkisë së Shkodrës mbrëmjen e së premtes. Nga sulmi nuk raportohet për dëme materiale. Paraditen e sotme edhe në Shkodër u mbajt protesta e studentëve. Studentët u nisën nga sheshi “Nënë Tereza” dhe marshuan drejt Fakultetit të Drejtësisë dhe atij Ekonomik, ku u…

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16/10/2026 22:56

Disa të rinj të maskuar kanë hedhur bomba molotov në drejtim të Bashkisë së Shkodrës mbrëmjen e së premtes.

Nga sulmi nuk raportohet për dëme materiale.

Paraditen e sotme edhe në Shkodër u mbajt protesta e studentëve.

Studentët u nisën nga sheshi “Nënë Tereza” dhe marshuan drejt Fakultetit të Drejtësisë dhe atij Ekonomik, ku u bënë thirrje studentëve të tjerë t’u bashkohen dhe të bojkotojnë mësimin.

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