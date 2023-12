Përqafime, të qeshura e biseda – pamje nga ritakimi në derbin arab mes Ronaldos dhe Benzemas

Përkundër se dikur ishin dyshe “vrastare” te Real Madridi, Cristiano Ronaldo dhe Karim Benzema tani janë rival në kampionatin e Arabisë Saudite.

Ronaldo tek Al Nassr e Benzema tek Al Ittihad u takuan sot në derbin arab, e cila u mbyll me fitoren e Al Nassr me rezultatin 5:2, shkruan lajmi.net.

Dyshja Ronaldo – Benzema patën pak kohë të ndajnë me njëri-tjetrin para ndeshjes, teksa skuadrat hynin në fushë dhe sigurisht pas takimit.

Takimi i tyre në tunel duke hyrë në fushë është shpërndarë gjithandej në rrjetet sociale.

Përqafimet, të qeshurat së bashku e bisedad mes tyre nuk kanë munguar në këtë ritakim të portugezit dhe francezit.

Cristiano Ronaldo and Karim Benzema reuniting before the game. 🤍

pic.twitter.com/2Bw02N1jK8

— TC (@totalcristiano) December 26, 2023