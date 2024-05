Përpunohen 68,42% të votave në zgjedhjet parlamentare, Fronti Europian para koalicionit të LSDM-së Nga gjithsej 68,42 për qind të votave të numëruara nga zgjedhjet parlamentare, në kampin politik shqiptar prin koalicioni i VMRO-DPMNE-së me 260.865 vota, respektivisht me 41,06% të votave. Koalicioni i Frontit Europian në krye me BDI-në renditet e dyta me 99.853 vota të fituara, ose 15.72 për qind. I treti është koalicioni i LSDM-së me…