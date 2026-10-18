Përplasjet te Ministria e Arsimit, policia nis shoqërimin e protestuesve
Kanë nisur përplasjet e para Ministrisë së Arsimit, ku policia ka hedhur gaz lotsjellës për të shpërndarë protestuesve të mbledhur aty në ditën e gjashtë të protestës. Pas hedhjes së gazit lotsjellës, protestuesit janë shpërndarë më tej në drejtim të Rrugës së Durrësit. Policia ka nisur shoqërimet e para ndërsa 2 autobote dhe dhjetëra forca…
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Kanë nisur përplasjet e para Ministrisë së Arsimit, ku policia ka hedhur gaz lotsjellës për të shpërndarë protestuesve të mbledhur aty në ditën e gjashtë të protestës.
Pas hedhjes së gazit lotsjellës, protestuesit janë shpërndarë më tej në drejtim të Rrugës së Durrësit.
Policia ka nisur shoqërimet e para ndërsa 2 autobote dhe dhjetëra forca policie kanë nisur të zmbrapsin protestuesit nga Ministria e Arsimit./euronews