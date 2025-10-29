Përplasja me Pacollin, Agim Pllashniku ftohet për intervistim- Prokuroria jep detaje
Prokuroria Themelore në Prishtinë, e ka ftuar për intervistim në cilësinë e të pandehurit, veteranin e UÇK-së, Agim Pllashnikun për rastin e Fitore Pacollit.
Avokati i tij, Gent Gjini ka thënë për lajmi.net se ai është ftuar për intervistim më 31 tetor në ora 10:30.
Sipas Gjinit, ata kanë pritur që në cilësinë e të pandehurit do të ftohet deputetja Fitore Pacolli pasi sipas tij në video shihet se ajo e shtyn Pllashnikun dhe e nxit sigurimin e saj që ta sulmon atë.
Lidhur me këtë, lajmi.net, ka kontaktuar edhe me Prokurorinë Themelore në Prishtinë, nga ku nuk dhanë shumë detaje.
“Lidhur me pyetjen ju njoftojmë, se Prokurori i shtetit, po merr veprimet dhe masat e nevojshme për të hetuar këtë rast. Për momentin nuk mund të japim më shumë informacione, pasi hetimi është ende në fazën fillestare”, ka deklaruar, Kaltrina Shala, zëdhënëse e kësaj Prokurorie.
Ndërkaq, krejt kjo erdhi pasi Agim Pllashniku derisa Pacolli po pinte kafe, e kishte quajtur “hajne” Pacollin për shkak të raportimeve se familjarët e saj kishin pranuar nga 100 mijë euro grante. Ai më pas ishte arrestuar nga Policia dhe është liruar. /Lajmi.net/