Përparim Rama synon postin e kryeministrit: Kurti nuk po bën punë të mirë

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, rëndom është ndaluar për intervistë nga një krijues përmbajtjeje, në SHBA. Kur u pyet se çka bën, Përparim Rama deklaroi se është kryetar i Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës. I pyetur nga Khan se cila është pjesa e preferuar e punës së tij, Rama tha: “Pjesa e preferuar e punës time…

Lajme

10/10/2026 23:05

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, rëndom është ndaluar për intervistë nga një krijues përmbajtjeje, në SHBA.

Kur u pyet se çka bën, Përparim Rama deklaroi se është kryetar i Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës.

I pyetur nga Khan se cila është pjesa e preferuar e punës së tij, Rama tha: “Pjesa e preferuar e punës time është misioni im i radhës, të bëhem kryeministër, në mënyrë që të pastrojmë dhe rregullojmë shtetin”.

“Po për kryeministrin aktual?” pyet Khan.

Rama iu përgjigj se ai (Kurti) nuk po bën punë të mirë, prandaj duhet “t’ia tregojë rrugën”.

 

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

October 10, 2026

Policia sekuestron sasi të substancave narkotike dhe një armë zjarri në...

October 10, 2026

Mërgata me mesazh para BE-së: Evropa ta dëgjojë zërin e shqiptarëve

October 10, 2026

Nesër varrosen motër e vëlla, që u vranë në Gjilan

October 10, 2026

​BE-ja i kërkon SHBA-së të tërheqë sanksionet ndaj Gjykatës Ndërkombëtare Penale,...

October 10, 2026

BE-ja kundërshton sanksionet amerikane ndaj GJPN-së, shqyrton masa për mbrojtjen e...

October 10, 2026

Zyra e të Drejtave të Njeriut e OKB-së: Izraeli mban në...

Lajme të fundit

Policia sekuestron sasi të substancave narkotike dhe një...

Mërgata me mesazh para BE-së: Evropa ta dëgjojë zërin e shqiptarëve

Nesër varrosen motër e vëlla, që u vranë në Gjilan

Këngëtarja shqiptare që ra viktimë e videove me...