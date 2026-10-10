Përparim Rama synon postin e kryeministrit: Kurti nuk po bën punë të mirë
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, rëndom është ndaluar për intervistë nga një krijues përmbajtjeje, në SHBA. Kur u pyet se çka bën, Përparim Rama deklaroi se është kryetar i Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës. I pyetur nga Khan se cila është pjesa e preferuar e punës së tij, Rama tha: “Pjesa e preferuar e punës time…
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, rëndom është ndaluar për intervistë nga një krijues përmbajtjeje, në SHBA.
Kur u pyet se çka bën, Përparim Rama deklaroi se është kryetar i Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës.
I pyetur nga Khan se cila është pjesa e preferuar e punës së tij, Rama tha: “Pjesa e preferuar e punës time është misioni im i radhës, të bëhem kryeministër, në mënyrë që të pastrojmë dhe rregullojmë shtetin”.
“Po për kryeministrin aktual?” pyet Khan.
Rama iu përgjigj se ai (Kurti) nuk po bën punë të mirë, prandaj duhet “t’ia tregojë rrugën”.