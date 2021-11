Rama bashkë me bashkëshorten janë parë rrugëve të kryeqytetit.

Një ditë pas fitores, Përparim Rama ka falënderuar qytetarët që dolën në votime, ekipin e tij dhe bashkëshorten, transmeton lajmi.net.

“Ju përulem para privilegjit e përgjegjësisë që ma keni dhënë. Ju përulem me sinqeritet e me shumë dashni, dhe ju jap fjalën që secilën ditë si kryetari juaj do të punoj për jetësimin e plotë të krejt projekteve që i kam premtuar”, ka shkruar Rama, ndër të tjera./Lajmi.net/