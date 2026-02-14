Përparim Rama mban nesër konferencë për mos-përfshirjen e buxhetit të Prishtinës në buxhetin e Kosovës
Lajme
Përparim Rama do të mbajë sot një konferencë për media lidhur me mos-përfshirjen e buxhetit të Prishtinës në buxhetin e Kosovës.
Sipas njoftimit zyrtar, i pari i kryeqytetit pritet të paraqesë qëndrimin e tij për këtë çështje dhe të sqarojë hapat e mëtejmë që do të ndërmarrë Komuna e Prishtinës, transmeton lajmi.net.
Konferenca do të zhvillohet në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës, në Sallën e Konferencave, me fillim nga ora 14:00.
Pritet që gjatë adresimit të tij, Rama të flasë për implikimet që mund të ketë kjo situatë për projektet dhe funksionimin e kryeqytetit./lajmi.net/