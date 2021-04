Përmirësohen raportet e Ledri Vulës me labelin e Babastars

Gjatë mbrëmjes së djeshme, Ledri është parë nën shoqërinë e menaxherit të këtij labeli Dekorim Sahiti dhe anëtareve si Majk(Kastriot Rexha), Cozman(Ylber Abdullahu) gjithashtu në prani të tyre ka qenë edhe Lumi B(Lum Berisha), shkruan lajmi.net.

Fotografinë e shkrepur së bashku e ka realizuar Dekorim Sahiti derisa Ledri e ka publikuar në storien e tij.

Ky bashkim i tyre vjen pas shumë kohësh sepse Ledri ka prishur raportet mirëpo siç duket sot i janë kthyer shoqërisë, megjithatë se a është bërë pjesë e Babastars sërish reperi nuk ka zbuluar.

Theksojmë se, Lumi B së fundi është thënë se nuk ka komunikim me Vig Popën me të cilin kanë punuar së bashku vite më parë me grupin KAOS./Lajmi.net/