Përmbyset një kamion me derivate në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

Lajme

15/04/2026 09:27

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, në kilometrin e 24-të, drejtimi Prishtinë-Prizren.

Në këtë aksident është përfshirë një kamion që po barte derivate, i cili në pamjet e publikuara në media shihet të jetë përmbysur.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Bajram Krasniqi i cili ka thënë se një person është lënduar.

“Rreth orës 06:00, në kilometrin 24 të autostradës, drejtimi Prishtinë-Prizren, ka ndodhur një aksident trafiku. Në aksident është përfshirë një kamion (vetaksident). Si pasojë e aksidentit një person ka kërkuar ndihmë mjekësore. Policia e ka trajtuar aksidentin”, ka thënë Krasniqi. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

Lajme të fundit

​Operacion i madh kundër drogës, lëshohen 11 urdhërarreste në Shqipëri

Zveçan: Persona të panjohur hynë në shtëpinë e...

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 tiketa trafiku brenda 24 orëve

Komisioni fillon punën për intervistim – mbi 70...