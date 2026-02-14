Përleshje mes dy personave në Dragash, përfundojnë në pranga

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur mes vete të premten në Dragash. Policia ka bërë të ditur se pas tretmanit mjekësor në Spitalin e Prizrenit, me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. “Fsh. Shajne, Dragash  13.02.2026 – 16:00. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj…

Lajme

14/02/2026 09:46

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur mes vete të premten në Dragash.

Policia ka bërë të ditur se pas tretmanit mjekësor në Spitalin e Prizrenit, me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.

“Fsh. Shajne, Dragash  13.02.2026 – 16:00. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që pas një mosmarrëveshje janë rrahur në mes vete. Pas tretmanit mjekësor në Spitalin e Prizrenit, me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raport.

Artikuj të ngjashëm

February 14, 2026

Hovenier: Kosova humbi disa mundësi për 1 vit, anëtarësimi në KiE...

February 14, 2026

“Drejtësi, jo politikë!” – Hamza publikon pamje nga përgatitjet për marshin...

Lajme të fundit

Hovenier: Kosova humbi disa mundësi për 1 vit,...

“Drejtësi, jo politikë!” – Hamza publikon pamje nga...

Ferizaj: 5 shoferë gjobiten për shkelje të rëndësishme...

Kurti takohet me Plenkoviq në Konferencën e Sigurisë në Mynih