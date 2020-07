Përleshje mes dy grupeve tek “Kafet e Vogla” në Prishtinë

Lajmin e ka konfirmuar Daut Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës.

“Me datë 20.07.2020 rreth orës 20:40 kemi pranuar informaten se në Rr. “ Fehmi Agani” në Prishtinë është duke ndodhur një rrahje në progres, Policia ka dal në vendin e ngjarjes, ku ka evidentuar disa dëshmi lidhur me rastin. Bazuar në informacionet fillestare të dyshuarit janë larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet, targat e të cilit janë të ditura per Policinë dhe njësitet kompetente policore janë duke kryer hetime intensive për identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar të involvuar ne këtë incident”, ka thënë Hoxha.