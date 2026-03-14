Përleshje mes disa personave në Prishtinë, një person i lënduar

14/03/2026 21:51

Disa persona janë përfshirë në një përleshje në rrugën “Anton Çetta” në Prishtinë, ku një person ka përfunduar i lënduar nga një mjet i mprehtë.

Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

Bëhet e ditur se i lënduari ka marrë trajtim mjekësor.

“Sot rreth orës 19:30, në rrugën “Anton Çeta” në Prishtinë, disa persona janë përfshirë në një përleshje fizike. Sipas informatave fillestare, një person dyshohet se është lënduar nga një mjet i mprehtë dhe i njëjti ka pranuar tretman mjekësor. Lidhur me rastin, njësitet policore kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme, ndërsa në koordinim me Prokurorin e Shtetit po zhvillohen procedurat e mëtejme hetimore”, njoftoi Pllana.

