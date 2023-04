Përleshja mes basketbollistëve, Euro League publikon dënimet e rënda për ekipin e Real Madrid dhe Partizanit të Beogradit

Mbrëmë pamë një përleshje tejet interesante mes lojtarëve të Real Madrid dhe Partizanit të Beogradit, në ndeshjen e vlefshme për kualifikim në gjysmëfinale të Euro Basket.

Një përleshje e tillë sigurisht që nuk do të ikte pa dënime. Euro League ka publikuar dënimet e dhëna për lojtarët dhe klubet, shkruan Lajmi.net

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Dy skuadrat janë dënuar me nga 50 mijë euro, kurse lojtarët kanë marrë këto dënime:

Guershon Yabusele është dënuar me pesë ndeshje mos-lojë. Kevin Punter me dy ndeshje mos-lojë, Gabriel Deck me një ndeshje mos-lojë dhe Matthias Lessort me një ndeshje mos-lojë.

Vendimi është futur menjëherë në fuqi dhe emrat e përmendur nuk do të luajnë në ndeshjen e tretë serike mes Partizanit dhe Real Madrid./Lajmi.net/