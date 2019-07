Ylli i kësaj skuadre, Gareth Bale, ishte pranë kalimit në Superligën e Kinës, para se Perez të vendoste se një gjë e tillë nuk mund të bëhet.

Fjalët e presidentit të skuadrës kanë rënë ndesh edhe me ato të trajnerit Zinedine Zidane, pasi ky i fundit dëshironte largimin e uellsianit nga ‘Bernabeu’.

Bale do të përfitonte rreth 1 milion funte në javë me kalimin në Kinë, dhe pasi ky kalim u anulua, lojtari, por edhe trajneri, kanë mbetur të frustruar me drejtuesit e skuadrës, raporton ‘The Sun’, transmeton lajmi.net.

Anësori uellsian nuk do të jetë pjesë e planeve të Zidane, duke nënkuptuar se shumë lehtë ai mund të kalojë edhe një gjysmë sezoni (së paku) në bankën rezervë.

Dritarja e transferimeve në Kinë do të mbyllet të mërkurën, kështu që ka shumë pak gjasa që situata të rikthehet në favor të Bale. /Lajmi.net/