“Përjetë me Aleancën”, Haradinaj përshëndet anëtarët dhe i jep mbështetje Ardian Gjinit

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po mban kuvendin e saj zgjedhor, ku pritet të zgjidhet kryetari i ri i partisë, pas 26 vitesh udhëheqje nga Ramush Haradinaj. Në këtë ngjarje, Haradinaj ka shprehur mirënjohje për anëtarët e partisë dhe ka falënderuar mbështetjen ndër vite, duke uruar edhe kandidatin Ardian Gjini, i cili pritet të marrë…

Lajme

24/05/2026 12:31

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po mban kuvendin e saj zgjedhor, ku pritet të zgjidhet kryetari i ri i partisë, pas 26 vitesh udhëheqje nga Ramush Haradinaj.

Në këtë ngjarje, Haradinaj ka shprehur mirënjohje për anëtarët e partisë dhe ka falënderuar mbështetjen ndër vite, duke uruar edhe kandidatin Ardian Gjini, i cili pritet të marrë drejtimin e AAK-së.

Në fjalimin e tij para të pranishmëve, Haradinaj ka kujtuar rrugëtimin e tij politik dhe ushtarak, duke përmendur shërbimin në UÇK dhe angazhimin e tij politik pas luftës.

“Me zemër ju uroj sot kuvendin e dhjetë zgjedhor, ju uroj juve Aleancës, por edhe Kosovës edhe kombit. Nga mosha e re, që fëmijë, e deri në 31 vjeç, shërbimin ndaj atdheut e kam bërë si shërbim për çlirim, e kam pasur nder të jem ushtar dhe komandant i UÇK-së. UÇK faleminderit për jetë, faleminderit UÇK, faleminderit bashkëluftëtarë, faleminderit. Nga viti 2001, nga mosha ime 32 vjeç, kam shërbyer Kosovën dhe kombin si kryetar i Aleancës, si prijës juaj. Kam pasur nderin të zgjidhem deputet në çdo legjislaturë, kam pasur nderin të zgjidhem kryeministër dy herë me mbështetjen tuaj. Faleminderit Aleancë, faleminderit për rrugëtimin bashkë. Nga sot do të vazhdoj t’i shërbej Kosovës dhe kombit si njëri nga ju. Shërbimi për Kosovën nuk përfundon kurrë. Përjetë me ju Aleancë. Faleminderit shqiptarëve ndër breza për sakrificën për liri dhe shtet. Faleminderit Amerikë, faleminderit aleatëve tanë. Sot kryetar Ardian, ne besojmë në ty, besojmë të jesh prijësi ynë, të jesh prijësi i Kosovës, i listës sonë më të mirë. Ashtu siç i kam besuar vetes në rrugëtimin tim, ashtu i besoj Ardianit. Përjetë me ty Ardian, përjetë Aleanca”, tha Haradinaj.

