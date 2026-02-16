Përfundon takimi Kurti – Rama

Ka përfunduar takimi i Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe atij të Shqipërisë Edi Rma i cili u zhvillua ne ambientet e ndërtesës së Qeverisë së Kosovës. Rama u prit me ceremoni shtetërore, ndërsa pas takimit dyshja nuk u deklaruan për media. Madje pamje dhe detaje nuk pati fare nga takimi brenda Qeverisë./Lajmi.net/

Lajme

16/02/2026 16:00

