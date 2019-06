Hashim Thaçi ka përfunduar takimin me delegacionin gjermano-francez.

Ka përfunduar takimi që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur sot me delegacionin gjermano-francez.

Rreth një orë ka zgjatur takimi i presidentit me delegacionin nga Franca dhe Gjermania.

Megjithëse mediat nuk janë lejuar të marrin pamje, nga zyrtarët për informim të presidencës kanë bërë të ditur se do të lëshojnë komunikatë për media.

Pas takimit me Thaçin delegacioni do të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe krye parlamentarin Kadri Veseli.