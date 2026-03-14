Përfundon protesta në Jarinje

Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar ka njoftuar se protesta në pikëkalimin kufitar në Jarinje – ka përfunduar. Përmes një njoftimi zyrtar, QKMK-ja bën me dije se qarkullimi në këtë pikë po zhvillohet normalisht.

14/03/2026 18:33

Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar ka njoftuar se protesta në pikëkalimin kufitar në Jarinje – ka përfunduar.

Përmes një njoftimi zyrtar, QKMK-ja bën me dije se qarkullimi në këtë pikë po zhvillohet normalisht.

Ju njoftojmë se ka përfunduar protesta në PKK Jarinjë (në territorin e Serbisë) dhe qarkullimi është duke u zhvilluar normalisht.

Për çdo informatë shtesë kontaktoni QKMK në numrat +383(0)45198000, +383(0)45198606 dhe në numrin pa pagesë 080050095″ thuhet në njoftim.

Një ditë më parë, Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar dhe Ministria e Punëve të Jashtme, paralajmëruan qytetarët që të planifikojnë udhëtimet dhe të shmangin pritjet potenciale.

Partia e Re Demokratike pati paralajmëruar protestë kundër vendimit të autoriteteve të Kosovës për të zbatuar Ligjin për të huajt dhe atë për automjete.

