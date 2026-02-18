Përfundojnë fjalimet e katërshes së UÇK-së në Hagë
Përfundojnë fjalimet përfundimtare në Hagë të ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakupi Krasniqi e Rexhep Selimi.
Ish-presidenti Hashim Thaçi theksoi para trupit gjykues, se është vetëm një e vërtetë, dhe ajo është se ai është plotësisht i pafajshëm.
Ish-kryeparalementari Kadri Veseli tha sot para trupit gjykues në Hagë se “drejtësia mund të vonohet por nuk mund të mohohet”, raporton kosovapress.
10-shi i UÇK-së, Rexhep Selimi tha të mërkurën se historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet në një sallë gjyqi.