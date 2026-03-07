Përdornin telefonin gjatë vozitjes, tetë shoferë ndëshkohen në Ferizaj – disa mbesin edhe pa patentë për 3 muaj
Policia në Ferizaj ka ndëshkuar tetë shoferë për kundërvajtje të ndryshme në trafik, pas kontrolleve të realizuara më 6 mars në pika të ndryshme të qytetit dhe në fshatrat përreth. Sipas policisë, tre shoferë janë kapur duke përdorur telefonin gjatë drejtimit të automjetit për herë të dytë. Bëhet fjalë për A.Q. (38) me veturë Land…
Lajme
Policia në Ferizaj ka ndëshkuar tetë shoferë për kundërvajtje të ndryshme në trafik, pas kontrolleve të realizuara më 6 mars në pika të ndryshme të qytetit dhe në fshatrat përreth.
Sipas policisë, tre shoferë janë kapur duke përdorur telefonin gjatë drejtimit të automjetit për herë të dytë. Bëhet fjalë për A.Q. (38) me veturë Land Rover, B.M. (36) me veturë VW Caddy dhe F.Z. (37) me veturë Land Rover. Ndaj tyre është shqiptuar gjobë prej 200 euro, dy pikë negative dhe masë mbrojtëse, ndalim i drejtimit të automjetit për tre muaj.
Ndërkaq, katër shoferë të tjerë janë ndaluar për të njëjtën kundërvajtje, por për herë të parë. L.A. (60) me veturë Land Rover, M.A. (21) me veturë VW Polo, R.H. (25) me veturë Volvo dhe V.M. (28) me veturë Renault Megane janë gjobitur me nga 100 euro dhe nga një pikë negative.
Po ashtu, policia ka ndëshkuar edhe shoferin NJ.S. (43), i cili me një veturë Audi me targa vendore është kapur duke tejkaluar automjete në kundërshtim me rregullat e trafikut. Ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 200 euro, dy pikë negative dhe masa e heqjes së patentë shoferit për tre muaj.
Policia Rajonale e Ferizajt ka bërë të ditur se kontrollet në trafik do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe ka apeluar tek qytetarët që të respektojnë rregullat e trafikut.