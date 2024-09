Për herë të parë, Biden do të vizitojë Afrikën

Siç raportohet, presidenti amerikan është zotuar për partneritet më të ngushtë të SHBA-së me demokracitë në kontinentin afrikan.

Demokrati priti presidentin angolez, Joao Lourenco, në Shtëpinë e Bardhë nëntorin e kaluar dhe ngriti mundësinë e një vizite gjatë takimit të tyre në Zyrën Ovale.

Në maj, ai tha se planifikonte të bënte një vizitë zyrtare në Afrikë, nëse fitonte zgjedhjet presidenciale të SHBA-së.

Biden do të ishte presidenti i parë i SHBA-së që do të vizitojë vendin afrikan të pasur me naftë dhe burime.

Ndryshe, Biden, i cili mori detyrën në vitin 2021, është përballur me disa kritika për mos vizitën e kontinentit afrikan më herët gjatë mandatit të tij pasi priti një samit të liderëve amerikano-afrikan në Uashington në dhjetor të vitit 2022. /Telegrafi